Melhor jogador, melhor guarda-redes, MVP da final e 2.º melhor marcador: Portugal 'limpa' prémios no Mundial sub-17

O português Mateus Mide foi considerado, esta quinta-feira, o melhor futebolista do Mundial de sub-17, conquistado de forma inédita pela seleção lusa, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, no Qatar, enquanto Romário Cunha foi eleito melhor guarda-redes.

O médio do FC Porto Mateus Mide, autor de quatro golos e duas assistências, recebeu das mãos do espanhol Xavi Hernández o troféu de melhor jogador do torneio.

No 'pódio', Mide, de 17 anos, contou ainda com o austríaco Johannes Moser, melhor marcador da prova, no segundo lugar e com o defesa Mauro Furtado, do Benfica, eleito melhor jogador da final, em terceiro.

Nos oito jogos que disputou, o médio ofensivo dos 'dragões' marcou à Suíça, 'bisou' frente a Marrocos e 'faturou' ainda com a Nova Caledónia.

A bola de prata, atribuída ao segundo melhor marcador do torneio, foi para Anísio Cabral, avançado do Benfica que marcou o único golo da final, o seu sétimo na competição, e que apenas foi superado, na lista de melhores marcadores, por Johannes Moser, com oito.

Romário Cunha, do Sporting de Braga, venceu o troféu de melhor guarda-redes do Mundial de sub-17, categoria na qual Portugal já tinha sido campeão da Europa.