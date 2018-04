O sorteio das meias-finais da Liga Europa ditou um duelo entre Arsenal e Atlético Madrid, principais candidatos à conquista do título na segunda prova de clubes da UEFA. Na outra eliminatória, os austríacos do Red Bull Salzburgo irão defrontar o Marselha.

Estas meias-finais têm a particularidade de todos os intervenientes já terem história na competição, com pelo menos uma final de Liga Europa ou da competição que a antecedeu, a Taça UEFA, no currículo.

Apesar das recordações, nem todas são boas. O Atlético de Madrid – que eliminou o Sporting esta quinta-feira nos quartos-de-final - é o único destes semifinalistas a ter efectivamente ganho a prova. E em dose dupla. Em 2009/2010, os colchoneros venceram no prolongamento os ingleses do Fulham por 2-1 (eliminando o Sporting pelo caminho) e, dois anos mais tarde, superaram o Athletic de Bilbao por 3-0 para alcançarem a sua segunda Liga Europa.

Já o seu adversário nas meias-finais desta edição, o Arsenal, esteve presente na final da Taça UEFA de 1999/2000, tendo perdido com o Galatasaray nas grandes penalidades. O clube inglês marcou lugar nas meias-finais empatando, esta quinta-feira, em Moscovo, a dois golos, e aproveitando a vantagem de 4-1 trazida de Londres na primeira mão.

No outro encontro desta ronda, o Marselha conseguiu operar uma reviravolta sobre o RB Leipzig. O conjunto alemão trazia uma vantagem de 1-0 na primeira mão mas um resultado demolidor de 5-2 em França garantiu a vaga na meia-final para os marselheses. Estes regressam a uma meia-final 14 anos depois, já que em 2004 disputaram a final da Taça UEFA com o Valência, tendo perdido por 2-0. Na edição de 1998/1999 também tinham conseguido chegar a esta fase da competição mas o desfecho foi o mesmo, com uma derrota por 3-0 contra os italianos do Parma.

O Marselha irá defrontar o outro clube do clã Red Bull, o Red Bull Salzburgo, que para chegar às "meias" eliminou a Lazio com 3 golos em 4 minutos, numa vitória por 4-1 na Áustria. Os austríacos recuperaram de uma desvantagem de 4-2 trazida da primeira mão em Itália e vão voltar a um palco onde a última vez que estiveram presentes nem tinham o próprio nome. Em 1993/1994, o Salzburgo chegou à final da Taça UEFA, perdendo com o Inter de Milão na final a duas mãos com duas derrotas por 1-0 e eliminando o Sporting pelo caminho. Nesse ano, o Salzburgo era ainda Casino Salzburgo, tendo mudado o nome para Red Bull apenas em 2005.

As meias-finais estão marcadas para 26 de Abril (1ª mão) e 3 de maio (2ª mão). A final realiza-se a 16 de maio no Stade de Lyon, em França.

Sorteio das meias-finais:

Arsenal (ING) - Atlético Madrid (ESP)

Marselha (FRA) - Salzburgo (AUT)

Resultados dos quartos-de-final:

Arsenal – CSKA Moscovo, 2-2 (6-3)

Atlético Madrid – Sporting, 0-1 (2-1)

Lazio – Salzburgo, 1-4 (5-6)

Leipzig – Marselha, 2-5 (3-5)