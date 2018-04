PSP explica o que se passou com adeptos do At. Madrid

Dos 900 adeptos só cerca de 400 foram acompanhados pela polícia.

O subcomissário da Polícia de Segurança Pública (PSP), Sérgio Soares, confirmou duas detenções de adeptos do Atlético Madrid antes do jogo com o Sporting e identificou distúrbios por parte dos adeptos espanhóis.



"Fizemos tudo para evitar uma ação mais musculada e tolerámos alguns comportamentos menos corretos, mas fizemos duas detenções", informou o agente que ainda relatou outros incidentes: "Dos 900 adeptos transportámos cerca de 400. No metro houve danos, injúrias e agressões a adeptos. Quando detivemos dois deles identificados aqui no estádio, os outros reagiram e tivemos de responder de forma musculada".



Recorde-se que a polícia foi obrigada a intervir junto da claque do Atlético Madrid, fazendo várias detenções e chegando a usar gás pimenta para travar os adeptos colchoneros à entrada para o Estádio de Alvalade. Tudo sucedeu por volta das 18h40, quando as forças de segurança, em grande número - devido aos antecedentes envolvendo a formação espanhola -, actuaram rapidamente, gerando-se muita confusão junto ao recinto.