Leia a carta na íntegra aqui

Quatro elementos do Conselho Leonino apresentaram demissão do cargo na sequências das polémicas que envolveram o presidente do clube, Bruno de Carvalho, na última semana. A posição foi esclarecida numa carta enviada ao presidente da mesa da assembleia-geral, Jaime Marta Soares, a que o Correio da Manhã teve acesso.José Moniz Pereira, Francisco Calheiros, Francisco Soares dos Santos e António Pedro Carmona Rodrigues, apoiados pelo candidato derrotado Pedro Madeira Rodrigues, explicaram na missiva que não se revêem "na situação actual do clube".