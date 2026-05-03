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Sir Alex Ferguson sente-se mal em Old Trafford e é levado para o hospital

Record 03 de maio de 2026 às 15:43
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Informação está a ser avançada pelo 'Daily Mail'.

Sir Alex Ferguson, de 84 anos, foi levado este domingo para o hospital depois de se ter sentido mal em Old Trafford, palco do jogo grande desta tarde A notícia está a ser avançada em Inglaterra pelo 'Daily Mail'. 

Presença de Alex Ferguson no Man. United irrita Roy Keane
Presença de Alex Ferguson no Man. United irrita Roy Keane AP

"O antigo treinador do Manchester United recebeu assistência médica apenas por precaução e os responsáveis do clube estão otimistas de que, em breve, estará a recuperar em casa", pode ler-se no jornal britânico. 

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