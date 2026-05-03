Sir Alex Ferguson sente-se mal em Old Trafford e é levado para o hospital

Cliente-mistério na tasca de Joana Mortágua e Fabian Figueiredo
Diogo Barreto
Informação está a ser avançada pelo 'Daily Mail'.
Sir Alex Ferguson, de 84 anos, foi levado este domingo para o hospital depois de se ter sentido mal em Old Trafford, palco do jogo grande desta tarde entre Manchester United e Liverpool. A notícia está a ser avançada em Inglaterra pelo 'Daily Mail'.
"O antigo treinador do Manchester United recebeu assistência médica apenas por precaução e os responsáveis do clube estão otimistas de que, em breve, estará a recuperar em casa", pode ler-se no jornal britânico.