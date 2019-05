Sérgio Conceição com processo disciplinar

A carregar o vídeo ...

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF abriu um processo disciplinar a Sérgio Conceição na sequência dos incidentes entre o técnico portista e Renan no último FC Porto -Sporting, da última jornada do campeonato. A Comissão de Instrutores levantou um auto por flagrante delito na sequência da queixa do Sporting , levando a que o CD abrisse o tal processo disciplinar.Como as imagens no vídeo documentam, Conceição atingiu o guarda-redes do Sporting nos instantes finais do último clássico, após a expulsão de Corona, num lance que o árbitro Fábio Veríssimo não registou no relvado. Algo que levou o Sporting a avançar com uma queixa.Refira-se que um possível recurso dos dragões terá efeito suspensivo e Sérgio Conceição poderia estar no Estádio Nacional no sábado. Se for considerado que o técnico cometeu uma agressão, arrisca uma pena de 22 dias a 9 meses.