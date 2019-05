No mesmo programa, o responsável pela comunicação do FC Porto criticou a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da FPF em instaurar um processo disciplinar a Sérgio Conceição por alegada agressão a Renan , referindo que também deveria ter sido aberto um procedimento contra o guarda-redes do Sporting por suposto pontapé ao técnico portista."O Conselho de Disciplina (CD) decidiu abrir um processo disciplinar ao Sérgio Conceição, mas naquele sururu que se gerou nos momentos finais do jogo as imagens mostram um suposto pontapé do Renan ao treinador do FC Porto e sobre isso não houve nenhum procedimento disciplinar por parte do CD. É estranho, só viram uma parte das imagens ou só ligaram à queixa do Sporting, não sei muito bem o que aconteceu", referiu Francisco J. Marques, falando em maior proximidade entre Benfica e leões."Parece que há um reatar de proximidade entre Benfica e Sporting como se viu ontem na receção na Câmara de Lisboa e que Luís Filipe Vieira fez questão de mostrar que está a torcer pelo Sporting. Ainda bem, porque não gostaríamos nada que torcesse por nós, não deixar de ser sintomático, não deixar de ter significado o facto de Luís Filipe Vieira ter querido que o país soubesse que ele queria que que o Sporting ganhasse. Não deixa de ser curioso tudo e o que é verdade é que o treinador do FC Porto teve um processo disciplinar e o guarda-redes do Sporting não teve. Perdemos o Corona para a final e ao Petrovic não aconteceu nada. Há sempre decisões normalmente mais rigorosas em relação ao nosso clube do que aos outros que defrontam o FC Porto. Deve ser coincidência, de certeza", atirou.