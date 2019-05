Parabéns Benfica, o campeão voltou!"

Ganhámos para nós e por nós. Aqui está a taça. A reconquista foi feita. Carrega Benfica!", disse o dirigente. "Benfiquistas, o campeão voltou! Dando continuidade a esta maré vermelha de festejos, de apoio impressionante por Portugal e um pouco por todo o Mundo. Festejos que provam que os momentos difíceis nos uniram como nunca. É caso para dizer 'aqui está a razão por que ninguém pára o Benfica'. Temos nesta cidade fantástica a nossa origem e raiz, mas o amor ao Benfica existe em Portugal e no Mundo, afirmando-se cada vez mais como uma marca global, com adeptos em todo o Mundo", defendeu Vieira.





"Esta vitória é também da juventude e da aposta no futuro. Clube que está vivo, sólido e com um rumo claro. Que nos vai trazer muito mais vezes a esta praça. Agradeço também o apoio de sócios e adeptos, ficando para sempre na memória. Sobretudo nesta segunda volta. O espírito entre adeptos e equipa, sobretudo nos momentos difíceis, as vitórias sobre os rivais, os números, fazem desta vitória uma das mais saborosas de sempre. Uma vitória clara e inequívoca que premia a melhor equipa deste campeonato", continuou, deixando elogios e agradecimentos a Bruno Lage, garantindo que o técnico continuará no clube "por muitos e bons anos".

Nos últimos anos ganhámos cinco títulos em seis anos. Repito: cinco títulos em seis anos. Só com uma aposta na formação é que podemos ir para uma conquista europeia. Vamos lutar por isso, viva o Benfica", rematou.





A Praça do Múnícipio, e ruas envolventes, foi pequena para o "mar vermelho" que esperou a equipa do Benfica , esta segunda-feira. Jogadores, equipa técnica e direção foram homenageados pelo presidente da Câmara de Lisboa , Fernando Medina, pela conquista do título nacional. ", disse o autarca, durante o discurso.A resposta dos "encarnados" aos elogios foi feita pelo presidente, Luís Filipe Vieira , para quem o título "premeia a melhor equipa". "Depois de uma troca de lembraças, o momento alto da tarde: os jogadores foram à varanda da Câmara mostrar a taça aos sócios que enchiam o recinto. "E o Benfica é campeão", gritaram os adeptos do clube da Luz. Lá em cima, a comitiva "encarnada" saltava. Minutos mais tarde, os jogadores ergueram os telemóveis para filmarem os adeptos a cantar o hino do clube. E ninguém parecia ter vontade de abandonar o local.O Benfica assegurou no sábado o seu 37.º título de campeão, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada da competição, que terminou com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.Logo nesse dia, a Câmara Municipal de Lisboa felicitou o clube "encarnado" pela conquista do campeonato nacional masculino e, também, da Taça de Portugal de futebol de feminino."A Câmara Municipal de Lisboa saúda o Benfica e as suas equipas seniores de futebol masculino e feminino, pela conquista do 37.º título nacional e da Taça de Portugal, respetivamente", lia-se no comunicado onde era revelado o convite para a receção desta segunda-feira.