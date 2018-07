O norte-americano DeMarcus Cousins assinou por uma época com os campeões em título Golden State Warriors. O jogador que actua na posição de poste irá auferir qualquer coisa como 4,5 milhões de euros no próximo ano e irá juntar-se a uma equipa já repleta de estrelas.

Tudo indicava nas últimas semanas que o jogador iria provavelmente assinar com os Los Angeles Lakers de LeBron James mas, num tremendo volte-face, Cousins assinou pelos campeões e referiu depois que tal aconteceu porque, segundo entrevista à ESPN, "não recebeu propostas de nenhuma equipa".

https://t.co/LaTLH3oOTB

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 3 de julho de 2018

Foi depois explicado que foi o próprio Cousins a contactar os Warriors para integrar a equipa, que não acreditava que este estivesse disponível. O interesse no poste - que é All-Star e membro da selecção dos EUA – terá diminuído devido a uma lesão no tendão de Aquiles do seu pé esquerdo, que o retirará do soalho até, pelo menos, Dezembro de 2018. Apesar do seu talento, Cousins também já teve inúmeros problemas com temperamento e os antigos treinadores, sendo conhecido como um jogador que ferve em pouca água.

Os Warriors substituem assim JaVale McGee – que ingressou nos.. Lakers – por "Boggie" Cousins, acrescentando à sua equipa mais um membro da selecção norte-americana além dos já consagrados Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green e Stephen Curry.

O próprio Curry já se apressou a dar as boas-vindas a Cousins, fazendo referência à alcunha pela qual ele e Thompson são conhecidos, os "Splash Brothers". No estágio para o Campeonato do Mundo de 2014, Cousins apareceu descontraído com Curry contando-lhe que será o terceiro "Splash Brother" enquanto tenta encestar um lançamento triplo.

The 3rd splash Brother

. Let’s go @boogiecousins

— Stephen Curry (@StephenCurry30) 3 de julho de 2018

A vinda de Cousins, por mais dúvidas que a sua lesão difícil possa trazer, é uma poderosa adição a uma equipa já por si só campeã por três vezes nos últimos quatro anos na NBA. Já correram vários rumores de esta ser uma contratação que desequilibra muito a competitividade da liga no próximo ano mas a época só começa em Outubro, e até Junho do próximo ano pode acontecer muita coisa.