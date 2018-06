Os Golden State Warriors venceram na madrugada deste sábado o título da NBA. A equipa de São Francisco derrotou os Cleveland Cavaliers de LeBron James pela chamada "vassourada" por 4-0 na série, vencendo por 108-85 no 4º jogo das finais, realizadas à melhor de sete jogos. Os Warriors confirmam assim o seu favoritismo e domínio na principal liga de basquetebol no mundo, com o seu terceiro título em quatro anos.

A grande estrela dos dubs nestas finais foi Kevin Durant, que chegou a Golden State no Verão de 2017 e conquista assim o seu segundo troféu de MVP das finais [prémio atribuído ao melhor jogador nesta fase da competição]. O extremo norte-americano fez, em média, nos quatro jogos disputados, 28.8 pontos e terminou o último jogo das finais com um triplo-duplo – 20 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências.

No entanto, quem roubou os holofotes no jogo foi mesmo Stephen Curry. O base de Golden State fez uns incríveis 37 pontos, com sete lançamentos de três pontos convertidos em 15 tentados. Considerado como um dos melhores lançadores de longe da história do basquetebol, Curry teve nestas finais uma média próxima da de Durant – 27.5 pontos por jogo. Destaque ainda para Klay Thompson, o "gémeo" de Curry em Golden State, que também totalizou 15 pontos por jogo.

Do outro lado o melhor do lado de Cleveland foi claramente LeBron James, que carregou a equipa até às finais mas não foi capaz de levar os cavs até ao troféu Larry O’Brien. O extremo considerado por muitos o melhor jogador do mundo de basquetebol marcou uma média impressionante de 34 pontos ao longo das quatro partidas mas ficou-se apenas pelos 23 neste último jogo. O problema de LeBron é que não teve muita ajuda vinda do seu elenco, visto que o único jogador dos Cavaliers com média de pontos na casa das dezenas para além deste foi Kevin Love, com 18.2 pontos por jogo.



E a influência de LeBron na equipa nota-se. O norte-americano marca quase metade dos pontos da equipa, enquanto que nos Golden State Warriors a pontuação - e a bola - são muito mais distribuídas.

%Pontos dos jogadores dos Cleveland Cavaliers

O quarto e último jogo foi o mais desequilibrado das finais, com os Warriors a aproveitarem uma vantagem de nove pontos no primeiro período para chegaram ao intervalo com a mesma diferença. Os Cavaliers ainda ameaçaram no segundo período mas, depois do intervalo, não houve mais dúvidas e os Warriors partiram à conquista do seu sexto campeonato – os dois primeiros foram ganhos quando a equipa ainda estava sediada em Filadélfia.

Quem não irá festejar o título com Golden State será o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois de polémicas envolvendo jogadores a recusarem a tradicional visita que a equipa campeã da NBA faz à Casa Branca, em Washington D.C., Trump confirmou esta sexta-feira que não iria convidar nenhuma das equipas vencedoras, fosse quem fosse.

Este é o terceiro título em quatro anos para os dubs mas as finais deste ano ganharam especial atenção devido ao quarto encontro consecutivo nas finais que as equipas de Golden State e Cleveland proporcionaram, um feito inédito na NBA. No primeiro ano de confrontos, em 2014/2015, Golden State levou a melhor por 4-2 com o jogador habitualmente suplente Andre Iguodala a assumir-se como herói improvável.

No ano seguinte foram os Cavaliers a conseguir a desforra. Num fatídico jogo 7 em São Francisco, a equipa de LeBron James surpreendeu Golden State com um lançamento de Kyrie Irving a x segundos do final e conseguiu o seu primeiro título de sempre na NBA. No terceiro ano consecutivo com uma final entre Warriors e Cavs, foram os dubs a conseguir desempatar com a ajuda de Durant como MVP numa vitória por claros 4-1.

Nesta época, a diferença entre as equipas foi mais gritante, dada a saída daquele que, para muitos, era o segundo melhor jogador dos Cavaliers até à última época, Kyrie Irving. Mas nem por isso as coisas correram mal para os cavs que, com jogadores carregados de experiência, foram eliminando potenciais vencedores do título como os Toronto Raptors, líderes da conferência este na época, e os Boston Celtics.

Se para os lados de Cleveland a época foi marcada por entradas e saídas de jogadores, já em Golden State o maior problema foram as lesões. A ausência do seu talismã, Stephen Curry, em parte da época regular e início dos playoffs preocupava mas os Warriors foram cautelosamente atravessando pelo perigoso Oeste, a conferência reconhecidamente mais carregada de talento na NBA. Para chegar à final, derrotaram os San Antonio Spurs, os New Orleans Pelicans e os Houston Rockets, uma final de conferência que cheirou a final antecipada.

Destaque ainda para a comparação entre LeBron James e Kevin Durant, dois dos melhores jogadores do mundo, senão os melhores, e as estrelas de cada equipa. Embora James seja superior e carregue um maior papel na sua equipa, é possível constatar que nem sempre o franchise com o "melhor jogador" em termos estatísticos vence.





Comparação entre LeBron James e Kevin Durant

E, se é verdade que LeBron dominou individualmente todas as estatísticas das finais, não é menos verdade que um homem não faz uma equipa e a falta de ajuda dos seus companheiros ditou a derrota dos Cavaliers. Foi o jogo de equipa liderado pelo treinador de Golden State, antigo companheiro de Michael Jordan nos Chicago Bulls dos anos 90, Steve Kerr, a prevalecer sobre os cavs, sendo que para isso também contribuiu e muito os génios de Durant e de Curry.

O futuro parece risonho na Bay Area, com o início daquela que parece ser a nova dinastia do basquetebol e afirmando-se já como uma das equipas com mais troféus neste século. Mas os títulos não parecem ficar por aqui. A equipa é relativamente jovem e não parece muito afectada pela rigorosa política de tecto salarial na NBA, pelo que é previsível que a equipa continue a ser favorita aos anéis de vencedor. Além disso, foi avançado esta sexta-feira pela norte-americana ESPN de que Durant iria aceitar a sua cláusula de extensão para ficar nos Warriors por mais um ano.

Número de títulos da NBA desde 2000

Já em Cleveland a offseason vai ser longa. Os Cavaliers têm uma equipa com muitos contratos pesados para o bolso e que poderão representar um perigo desportivo no futuro. Mas, acima de tudo, tem um enorme dossier para tratar: LeBron. A estrela da equipa acaba contrato esta época e têm surgido inúmeros rumores de que o jogador poderá ir parar a cidades como Los Angeles, Filadélfia ou até Houston.