O treinador de futebol do Benfica garantiu que irá continuar ao serviço dos "encarnados'"nas duas próximas épocas, que já se encontra a preparar, e salienta que o foco está agora no triunfo frente ao Sporting.Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os "leões", puxou dos "galões" e relembrou que desde que chegou ao Benfica conquistou seis troféus, dois dos quais como campeão nacional, e contribuiu para o aumento da facturação do clube e para o lançamento de vários jogadores."Quando vim para o Benfica prometi trabalhar muito. Não prometi títulos. Não sou rato do porão para sair daqui para fora. Estou a preparar a próxima época já há muito tempo. Desde Janeiro. Uma grande equipa, um grande clube, tem de trabalhar no presente e no futuro. Se quiserem saber a que horas é o pequeno-almoço no primeiro dia de estágio nos Estados Unidos, posso dizer", afirmou.O treinador reconhece que esta temporada ficou aquém dos objectivos, porque o Benfica foi campeão nas últimas quatro épocas, mas salienta que esta está a ser uma das melhores décadas de sempre do clube da Luz e olha já para o futuro a médio prazo."O princípio de novas vitórias vem das derrotas. Estamos a preparar o Benfica 2018/19 e 2019/20", realçou.Em relação ao encontro com o Sporting, Rui Vitória não tem qualquer dúvida em relação ao "onze" que Jorge Jesus irá colocar em campo este sábado. Contudo, o treinador dos ainda tetracampeões nacionais não pode dizer o mesmo em relação à sua própria equipa."Sei quem vai ser o guarda-redes, os dois defesas centrais e os dois médios. Tenho dúvidas nos flancos, nas alas e na frente. Na minha cabeça está definido quem vai jogar se estiverem disponíveis", disse, referindo-se a André Almeida, Fejsa, Salvio e Jonas.Apesar destas limitações, Rui Vitória diz que não irá arranjar desculpas e que espera um jogo muito dividido, com as duas equipas a querer conquistar os três pontos."É um dérbi. Tem sempre características muito especiais. Vão querer ganhar. Estamos preparados para ele. Estes jogos têm de ser vistos dessa maneira. Vai ser difícil para as duas equipas e são jogos que os jogadores e treinadores gostam de jogar", rematou.Desde 9 de Abril de 2012 que o Sporting não vence o Benfica em Alvalade (1-0), em jogos do campeonato. Desde então verificaram-se três empates, todos por 1-1, e dois triunfos do Benfica: 3-1,em 2012/13, e 1-0, em 2015/16, este último já sob orientação de Rui Vitória.O Benfica, que divide o segundo lugar do campeonato com o Sporting, com 77 pontos, desloca-se este sábado ao Estádio de Alvalade para defrontar os "leões", em jogo da 33ª jornada da I Liga, que tem início agendado para às 20h30.