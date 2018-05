Treinador do Sporting considera que o FC Porto dificilmente deixa fugir o título e considerou os "dragões" um justo vencedor.

O treinador do Sporting manifestou-se convicto nos regressos de Mathieu, Piccini e William Carvalho à equipa e disse ter o "feeling" de que Jonas actuará pelo Benfica, no jogo da 33ª jornada da I Liga, este sábado.



"Esses três jogadores [Mathieu, William e Piccini] estão clinicamente aptos, apesar de amanhã ainda termos um treino, mas à partida vão estar na convocatória. Os três jogadores têm 99,9% de possibilidades de estar no jogo de amanhã", afirmou Jorge Jesus na antevisão ao dérbi em Alvalade.



As previsões de Jorge Jesus na conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade estenderam-se também ao rival Benfica, com o prognóstico de um regresso do avançado brasileiro Jonas aos relvados, depois de o melhor marcador do campeonato, com 33 golos, estar parado há cerca de um mês e ter falhado as derradeiras quatro jornadas.



"Não tenho nenhuma certeza absoluta, mas acho que ele vai jogar. Não tenho dados que me permitam pensar de outra maneira, é só uma questão de feeling", vaticinou o treinador dos "leões", sem deixar de sublinhar que um jogo de futebol também pode assemelhar-se a um jogo de cartas: "Fazemos um pouco de bluff. Cada treinador tem a sua estratégia individual e colectiva e aí podem lançar uns jokers. Mas não há muito para esconder."



Jorge Jesus relativizou também o factor casa, apesar do bom registo da sua equipa esta época nos jogos disputados no Estádio José Alvalade, considerando que esse aspecto dilui-se na emoção e na competitividade de um dérbi.



"A experiência diz-me que o momento de forma não tem influência. São jogos onde a rivalidade e a responsabilidade do jogo ultrapassam todos os pormenores sobre quem está pior ou melhor. Nem eu tenho a certeza sobre quem está melhor ou pior... Factor casa? É claro que nos sentimos mais fortes dentro da nossa casa com os nossos adeptos, mas os jogadores estão tão focados no jogo que para eles pouco importa", resumiu.



Em jogo está essencialmente o "passaporte" para a próxima edição da Liga dos Campeões pela via do segundo lugar. Embora o título de campeão seja ainda uma possibilidade para os dois emblemas lisboetas, o treinador do Sporting já o dá como praticamente certo nas mãos do FC Porto e preferiu vincar o peso financeiro que o segundo lugar tem nas contas dos clubes.



"Matematicamente ainda é possível, mas acho que não. O FC Porto tem tudo para ser este ano o vencedor. Claro que a segunda posição é muito importante. A 'pasta' é importante e há outro factor importante que é o ranking, em que o Sporting está em desvantagem em relação aos rivais. É o ranking dos últimos dez anos das equipas e eu tenho nove", disse.



Questionado sobre a justiça da provável conquista do campeonato pelos "dragões", Jorge Jesus esclareceu que seja quem for o campeão, será sempre um vencedor justo.



"Quem for campeão será um justo vencedor, porque foi melhor. E quem não o conseguiu também sabe que não conseguiu estar ao seu nível em determinados jogos. Qualquer uma destas três equipas pode fazer mais de 80 pontos e já são números de épocas boas em termos de pontuação", concluiu.



O Sporting, terceiro classificado, recebe o Benfica, segundo, num momento em que ambos estão empatados com 77 pontos na classificação. O jogo da 33.ª jornada da I Liga está marcado para este sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade.