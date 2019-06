Na passada quinta-feira, 6 de junho, o Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de libertação imediata do líder da Juventude Leonina, detido preventivamente desde 17 de maio deste ano, à ordem do processo da invasão da academia de futebol do Sporting, em Alcochete. Nesse mesmo dia, Nuno Miguel Rodrigues Vieira Mendes, conhecido por Mustafá, 41 anos, respondeu por escrito às perguntas daa partir da sua cela no Estabelecimento Prisional anexo à Polícia Judiciária.Na primeira vez que fala publicamente sobre os acontecimentos em Alcochete, pelos quais foi acusado, como autor moral, de 40 crimes de ameaça agravada, 19 de ofensa à integridade física, 38 de sequestro, tráfico de droga e terrorismo, Nuno Mendes defende-se de todas as acusações e dá a sua versão do que se passou naqueles meses de maio de 2018 que fizeram tremer o Sporting. E afirma: "a única maneira de retirar Bruno de Carvalho do Sporting era associar a Juve Leo à invasão".Ao contrário da imagem que querem fazer passar, não sou um homem perigoso. Em relação ao meu passado, cometi erros fruto da idade, mas já paguei pelo que fiz. É pena que em Portugal mesmo depois de já ter pago por isso, o rotulo ninguém nos tira. Quanto ao processo a que me encontro a responder em tribunal, nada tenho a acrescentar ao que já disse em sede de julgamento. [Sobre] Alcochete, a verdadeira novela que parou o País, é uma acusação fraquíssima, onde reina a mentira para português ver e a opinião pública condenar.O meu único rendimento é da Associação Juventude Leonina. Tenho uma parceria com um stand de automóveis de alta cilindrada, que mos empresta. Não tenho casa própria, tenho uma vida normalíssima para o salário que usufruo.

