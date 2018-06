O avançado torna-se o segundo jogador a tomar essa decisão esta sexta-feira, seguindo o exemplo do guarda-redes e capitão, Rui Patrício.

O avançado Daniel Podence também já entregou a carta de rescisão de contrato que o liga ao Sporting. Podence torna-se assim, segundo o Correio da Manhã, o segundo jogador a tomar essa decisão esta sexta-feira, seguindo o exemplo do guarda-redes e capitão, Rui Patrício.



De acordo com a mesma fonte, o jogador, agenciado igualmente pela Gestifute de Jorge Mendes, enviou a rescisão por email, fax e carta registada. Podence estava há 13 épocas nos "leões", clube onde cumpriu toda a sua formação.



A decisão dos jogadores "leoninos" é mais um episódio da crise "leonina" que começou a 15 de Maio, quando um grupo de adeptos ligados a uma claque do clube de Alvalade, a Juventude Leonina, agrediu jogadores e alguns elementos da equipa técnica. Na carta de rescisão, Patrício escreve que o clube pôs em causa a sua "integridade física", não lhe dando as "condições mínimas" para exercer a sua profissão, e que temeu pela própria vida.



"Fui alvo de violência psicológica e de violência física. Isto não pode deixar de constituir justa casa, para que eu, preservando a minha dignidade pessoal e profissional, me liberte do contrato que me liga ao Sporting", lê-se na carta.