O guarda-redes Rui Patrício, conta na sua carta de rescisão de contrato com o Sporting, que Gelson Martins foi alertado por um membro de uma claque do Sporting que um grupo de adeptos se estava a dirigir para a Academia de Alcochete. A mensagem foi recebia no dia 15 de Maio, data das agressões a jogadores e elementos da equipa técnica dos "leões".

"Gelson reparou, já depois de terminado o ataque, que tinha recebido uma mensagem de um adepto, seu conhecido e da claque, a avisar que os agressores estavam a chegar para fazer merda", escreveu o guardião na carta enviada ao clube "Estamos perante factos que de forma muito clara apontam para que se tratou de uma acção concertada, preparada e previsível, não tendo a Sporting Clube de Portugal – SAD agido de forma que lhe era exigida para evitar o sucedido", considerou ainda o atleta.





Rui Patrício, de 30 anos, fez toda a sua formação e carreira profissional no Sporting e tinha contrato com o clube até Junho de 2022. O guarda-redes está actualmente em estágio com a selecção portuguesa, que prepara a participação na fase final do Mundial2018, na Rússia.