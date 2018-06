Leia aqui a carta de rescisão na íntegra.

Rui Patrício enviou esta manhã uma carta a anunciar a sua rescisão unilateral de contrato com o Sporting: "Considero que uma sucessão de factos imputáveis à Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD, são violadas obrigações legais e contratuais que impedem sobre esta SAD, na qualidade de minha entidade empregadora, sendo os mesmos atentatórios da minha dignidade profissional e pessoal, tendo, além disso, colocado em causa a minha segurança e integridade física, fazendo-me temer pela vida e, sobretudo, inviabilizando as condições mínimas para exercer a minha actividade de jogador profissional de futebol ao serviço da Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD".



Ao longo de 34 páginas, o guarda-redes explica as razões que ditaram a sua saída, bem como SMS para os jogadores e posts do presidente do clube, Bruno de Carvalho. Veja a carta de rescisão na íntegra aqui.



"Considero que uma sucessão de factos imputáveis à Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD são violadores das obrigações legais e contratuais que impedem sobre esta SAD, na qualidade de minha entidade empregadora, sendo os mesmos atentatórios da minha dignidade profissional e pessoal, tendo, além disso, colocado em causa a minha segurança e integridade física, fazendo-me temer pela vida e, sobretudo, inviabilizando as condições mínimas para exercer a minha actividade de jogador profissional de futebol ao serviço da Sporting Clube de Portugal, Futebol SAD", começa o jogador na carta enviada às redacções.

Rui Patrício revela também que a partir do mês de Janeiro, toda a equipa sofreu uma "pressão inaceitável (…) insinuando que os maus resultados seriam responsabilidade de falta de profissionalismo dos jogadores".

Para comprovar estas acusações, o jogador mostrou várias mensagens de Bruno de Carvalho para o plantel, nas quais o presidente chega a chamá-los de "convencidos que não respeitam nada nem ninguém" por os jogadores não terem respeitado uma acção de solidariedade acordada pelo clube. Bruno de Carvalho continuou, acusando os jogadores de serem "uns felizardos numa sociedade cada vez mais pobre e com carências... o que vocês fazem, provam o que é pobreza de espírito".

Patrício explica na missiva que isto aconteceu porque tinha ficado decidido que os jogadores convocados fariam um coração com as mãos na fotografia de grupo antes de um jogo, o que acabou não acontecer por "mera distracção".



O jogador conta também que depois disto o presidente do clube leonino escreveu um post no Facebook a atacar o profissionalismo da equipa, depois de o Sporting perder por 2-0 a primeira mão dos quartos de final com o Atlético de Madrid (em Madrid). Patrício e os jogadores sentiram-se, segundo a missiva, "estupefactos e profundamente magoados com esta atitude".



A relação entre BdC e a equipa do clube continuou a degradar-se e o presidente enviou uma mensagem aos capitães William Carvalho e Rui Patrício depois do jogo, informando-os que quando chegassem teriam a conversa mais séria da vida deles e garantiu-lhes que "vão perceber de vez o vosso lugar. Crianças amuadas não pertencem ao Sporting".



Sobre o episódio de agressões em Alcochete - o "filme de terror" segundo Patrício -, o guarda-redes revela ter algumas dúvidas sobre o incidente e afirma ser estranho que os "'assaltantes' soubessem dirigir-se sem hesitações para os balneários da equipa principal, que muito pouca gente sabe onde ficam". Patrício considera "estranho, ainda, que os 'assaltantes' conseguissem percorrer uma distância sem que tivesse havido qualquer aviso a prevenir os jogadores do 'ataque'".



Ao todo, Rui Patrício expõe vários episódios de confrontos, conflitos, ameaças e insultos entre Bruno de Carvalho, ele próprio e os restantes jogadores, e considera que o representante máximo do clube o criticou publicamente, ofendeu-o, suspendeu-o, acusou-o e processou-o, além de ter atiçado, diversas vezes, "a ira dos adeptos contra mim [Patrício] e contra os meus colegas de equipa, bem sabendo que alguns dos adeptos, em particular nas claques, reagem de forma primária e irracional a quaisquer declarações proferidas pelo Presidente".



O guarda-redes internacional defende que o facto de ter sido "alvo de violência psicológica e de violência física" constitui uma justa causa para a rescisão do seu contrato com o clube.



"Estou de consciência tranquila", termina Rui Patrício. "Considero-me um profissional irrepreensível, sei que dei o máximo ao Sporting Clube de Portugal".