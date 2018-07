A Comissão Arbitral Paritária reconheceu justa causa a Rui Patrício e Podence "para efeitos meramente desportivos", reconhecendo assim o direito de "desvinculação desportiva".Em termos legais o processo continua na justiça, uma vez que a CAP tem pouco mais do que uma missão administrativa: confirmou que o pedido de rescisão foi feito segundo os procedimentos necessários e libertou os joggadores para assinarem por outros clubes. A decisão sobre a justa causa, que poderá eventualmente implicar o pagamento de indemnização, caberá ao Tribunal do Trabalho ou ao Tribunal Arbitral do Desporto, dependendo do que está estabelecido no contrato rescindido.Leia a história completa no Record