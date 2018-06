A situação contratual de Rui Patrício no Sporting ainda está em aberto, mas o guardião estará na lista do Barcelona.De acordo com o Mundo Deportivo, o guarda-redes é apontado para a baliza do campeão espanhol. Recorde-se que Patrício já esteve na mira do Nápoles e Wolverhampton - negócio que acabou por falhar nos últimos instantes com Sporting.De momento, Rui Patrício - que apresentou uma carta de rescisão - está em "período de reflexão", e espera por um desfecho no que toca à guerra interna existente dentro do Sporting para tomar uma decisão sobre o seu futuro. Além disso, esta notícia surge na véspera do prazo para Rui Patrício e Podence retirarem os respectivos pedidos de rescisão unilateral de contrato alegando justa causa.O Barcelona pretende, de acordo com o 'Mundo Deportivo', um guarda-redes capaz de 'ombrear' com Ter Stegen. Além de Patrício, o Barça tem outros nomes em vista: Tim Krul (Brighton), Joel Robles (Everton) e Vicente Guaita (Getafe).