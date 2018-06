17:15

A sul-africana Caster Semenya, dupla campeã olímpica de 800 metros, vai contestar na justiça desportiva as novas regras que a IAAF quer aplicar às atletas com hiperandrogenia.



Segundo foi anunciado hoje anunciado em comunicado pelos advogados da atleta, ela vai apresentar queixa "segunda-feira no Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausana", uma situação que ainda não tinha sido confirmada ao início da tarde.



"Estou muito zangada por voltar a ser de novo colocada sob os projectores", disse a atleta. "Não gosto de falar da nova regra, apenas correr naturalmente, tal como nasci".



Em Abril, a federação internacional da modalidade anunciou, para vigorar a partir de Novembro, novas regras para as atletas que produzam de forma natural muita testosterona, considerando que esse desajustamento hormonal as beneficiava.



As atletas em questão, como Semenya, deverão baixar a taxa de testosterona, com recurso a medicação, para 5 nanolomas por litro de sangue, se quiserem participar nas provas internacionais com distância entre 400 metros e milha (1.609 metros).



"Não é justo que alguns coloquem em causa a que sou. Sou Mokgadi Caster Semenya, sou mulher, sou rápida", disse a atleta, também tricampeã mundial.



As novas regras já tinham sido questionadas pela federação sul-africana de atletismo, que está em consonância com Semenya.