Bruno de Carvalho garantiu que serão apresentados esta semana reforços. Além disso, enumera as cinco qualidades de Mihajlovic, o novo treinador leonino.

Num post no Facebook, Bruno de Carvalho garantiu que serão apresentados esta semana reforços para a equipa principal do Sporting e confirmou ainda o regresso de quatro emprestados para trabalhar com o plantel principal em 2018/19.



"Jogadores identificados para o plantel principal de futebol sénior masculino a serem ainda contratados com os respectivos anúncios a começarem esta semana; Já apresentados os reforços no plantel da equipa principal de futebol sénior masculinos: Raphinha, Marcelo e Bruno Gaspar. Regressos para iniciar trabalho com a equipa principal de Francisco Geraldes, Matheus Pereira, Ryan Gauld e Carlos Mané", referiu o presidente verde e branco.



Bruno de Carvalho enumera as cinco qualidades de Mihajlovic



Bruno de Carvalho elogiou Sinisa Mihajlovic, destacando as qualidades do novo treinador do Sporting, que assinou esta segunda-feira pelo clube até Junho de 2021.



"Disciplina, respeito pelo atleta, gosta de apostar na formação, comprometido com o clube e com o seu projeto vencedor e atitude de campeão", afirmou o presidente leonino no Facebook, num post em que abordou também a preparação para a temporada que aí vem, nomeadamente a construção do plantel.