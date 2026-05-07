Rui Costa, presidente do Benfica, foi suspenso por 25 dias e e multado em 4.210 euros por insultos ao árbitro Gustavo Correia, no final do encontro em Famalicão que terminou com um empate (2-2). De acordo com o relatório do árbitro, divulgado no mapa de castigo do Conselho de Disciplina, Rui Costa chamou "ladrão" a Gustavo Correia.

A carregar o vídeo ... Rui Costa suspenso 25 dias por insultar árbitro Gustavo Correia: «Isto é uma roubalheira. És um ladrão!»

"'Isto é uma roubalheira! És uma vergonha, tem vergonha na cara! Ladrão! És um ladrão!' Informo ainda que o mesmo foi impedido de se aproximar de mim fisicamente pelos assistentes de recinto desportivo e pela força policial presente no local. (…) Informo ainda que aquando da entrada do Árbitro Fábio Silva, em momento posterior à restante equipa de arbitragem, o Sr. presidente do clube B (SL Benfica) proferiu as seguintes palavras para o árbitro Fábio Silva, 'Isto é uma vergonha! Foi uma roubalheira! Foi a mesma merda com o Casa Pia'» e «Após o final do jogo, aquando da entrada dos senhores árbitros, Gustavo Correia, André Dias e Diogo Araújo no túnel de acesso aos balneários, o Presidente do SL Benfica Rui Manuel César Costa dirigiu-se ao árbitro Gustavo Correia esbracejando efusivamente com os braços proferindo as seguintes palavras: 'Isto é uma roubalheira! És uma vergonha, tem vergonha na cara! Ladrão! És um ladrão!', pode ler-se no relatório divulgado pelo CD da FPF.

Longa lista de multas

O Benfica foi multado em 1.734 pelo atraso de dois minutos no regresso dos balneários e em 5.100 euros por não ter apresentado nenhum jogador na 'flash interview', "incumprindo as obrigações regulamentares previstas para o efeito", de acordo com o mapa de castigos.

Já Mário Branco, diretor geral do Benfica, foi suspenso 20 dias e alvo de processos disciplinar. José Mourinho foi multado em 510 euros pela demora em chegar à 'flash interview': "No final do jogo, verificou-se uma demora de 14 minutos no arranque da “Flash Interview”. Após a conclusão da “Super Flash”, e tendo ficado previamente acordado que seria cumprida a ordem regulamentar estabelecida, não se verificou o cumprimento imediato dessa sequência, originando o atraso referido. Mais se informa que cumprindo a ordem regulamentar, o primeiro interveniente foi o Treinador Principal do SL Benfica. Tal facto gerou constrangimentos na operação TV, reportados pela Produtora em funções", lê-se no acórdão.

Otamendi foi suspenso por um jogo e multado em 1.020 euros devido ao cartão vermelho.