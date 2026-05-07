Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Desporto

Sporting de Braga falha final da Liga Europa

Lusa 07 de maio de 2026 às 22:11
Capa da Sábado Edição 5 a 11 de maio
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 5 a 11 de maio
As mais lidas

Minhotos perderam com Friburgo por 3-1, na segunda mão das meias-finais da Liga Europa de futebol, dizendo adeus à competição.

O Sporting de Braga falhou esta quinta-feira o apuramento para a final da Liga Europa em futebol, ao perder por 3-1 no reduto dos alemães do Friburgo, em encontro da segunda mão das meias-finais.

Sporting de Braga perde com Friburgo nas meias-finais da Liga Europa
Sporting de Braga perde com Friburgo nas meias-finais da Liga Europa Philipp von Ditfurth/AP

Golos de Lukas Kübler, aos 19 e 72 minutos, e Johan Manzambi, aos 41, deram a volta ao triunfo caseiro por 2-1 dos 'arsenalistas', que atuaram com 10 desde os seis, por expulsão de Dorgeles, e reduziram aos 79, por Pau Víctor.

Na final, marcada para 20 de maio, em Istambul, na Turquia, o Friburgo vai defrontar os ingleses do Aston Villa ou do Nottingham Forest, de Vítor Pereira.

Artigos Relacionados
Tópicos Expulsão Ser mãe Dia da mãe Futebol Sporting Clube de Braga Liga Europa da UEFA Friburgo Vítor Pereira Pau Víctor Lukas Kübler Johan Manzambi Nottingham Turquia Istambul
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Sporting de Braga falha final da Liga Europa