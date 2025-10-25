Rui Costa: «Se preparei discurso? Nem de vitória nem de derrota...»

Antes de votar, o presidente das águias e candidato falou aos jornalistas presentes junto ao Pavilhão da Luz

Antes de votar, Rui Costa falou aos jornalistas presentes junto ao Pavilhão da Luz. "Estou feliz. É um dia muito importante para a vida do Benfica. Estou feliz e confiante, mas já o estava desde o princípio. Feliz pelo Benfica, é um dia muito importante, bonito e que corra tudo bem e dentro da democracia", começou por referir.

A carregar o vídeo ... 'Que corra tudo dentro da normalidade': Rui Costa esteve na fila juntos dos sócios para votar

Conseguiu convencer os sócios? "Muito positivo. Agora vai-se ver...".

Fez a campanha que pretendia? "Fiz a campanha que considerei ser necessária. Tentei ser igual a mim próprio, agora é esperar pela votação. Estou feliz".

Que reação teve dos sócios? "Muito boa. No meio dos benfiquistas estou sempre bem. Que corra tudo dentro da normalidade e com o respeito devido que o clube merece. E que o Benfica ganhe ao Arouca".

Daqui a 15 dias há mais? "Vamos ver. Não é o que me está a preocupar neste momento. Os sócios irão ditar isso".

Já tem o discurso da vitória? "Nem de vitória nem de derrota. Tenho a votação para fazer agora para depois me ocupar com o jogo do Arouca".

O que mostra estes sócios aqui todos? "A grandeza do Benfica".

À BTV:

"Dia grande para o Benfica. Um dia de muita história, estou muito feliz. O recorde de votantes vai ser batido, de certeza. É um dia grande, é um dia à Benfica".