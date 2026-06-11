Rui Costa diz que Marco Silva é "ideal", mas que "queria" José Mourinho no Benfica

O presidente do Benfica, Rui Costa, falou esta quinta-feira aos sócios do clube sobre a situação da equipa profissional de futebol, em particular a saída de José Mourinho e a entrada de Marco Silva. E referiu que apesar de estar satisfeito com a contratação do treinador vindo do Fullham preferia ter continuado com José Mourinho a treinar a equipa principal de futebol.



Rui Costa, presidente do Benfica Luís Manuel Neves

"Depois do jogo com o Estoril, José Mourinho disse que iria decidir o seu futuro naquela semana e, a partir do momento em que se meteram eleições no Real Madrid e Mourinho assumiu que queria aceitar a proposta caso Florentino ganhasse", começou por referir o presidente do clube. "Lamento só falar agora, mas foi um processo que demorou muito mais do que estávamos à espera e obrigou-nos a ser prudentes e gerir a situação para não cometermos um erro", acrescentou, justificando a demora em pronunciar-se sobre a saída do treinador.

"Mourinho sabia perfeitamente que era o treinador que queria para a próxima época. Mas a escolha de José Mourinho foi outra", lamentou o dirigente dos encarnados que ressalvou que o Benfica "não ficou na mão de ninguém" e que "controlou sempre a situação": "O facto de ter estado em silêncio e de termos aguardado essas eleições não fez com que o clube estivesse parado".

Já sobre Marco Silva, Rui Costa afirmou que espera do treinador aquilo que todos os benfiquistas esperam: "Que consiga trazer os título que tanto ambicionamos". "Estou muito satisfeito com esta escolha e muito ambicioso para o futuro do Benfica com um treinador que, acredito, nos traga o que desejamos", completou, dizendo ainda que Silva "é um grande treinador e está no momento ideal da carreira para treinar um clube como o Benfica".

"A aposta no treinador português, neste momento, visa duas coisas: uma porque gosto e acredito, outra porque considero que Marco Silva é um grande treinador e está no momento ideal da carreira para treinar um clube como o Benfica. A partir do momento em que cheguei a Marco Silva, as outras escolhas foram completamente eliminadas", explicou ainda Rui Costa.