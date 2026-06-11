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Bailarinas astecas, tradição, cor e espetáculo marcaram a abertura do Mundial2026

Luana Augusto
Luana Augusto 19:52
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Competição arrancou em grande, com o México a exibir a sua riqueza cultural numa cerimónia repleta de cor e tradição. Shakira e J. Balvin também pisaram o relvado e levaram os seus êxitos a milhões de espectadores.

O Mundial de futebol de 2026 arrancou esta quinta-feira e não podia ter começado de forma mais emblemática. O México, um dos países anfitriões desta edição que  recebe pela terceira vez esta competição, deu a conhecer logo na cerimónia de abertura a sua riqueza cultural e tradição a milhões de espectadores que aguardavam ansiosamente por este momento.

Abertura do Mundial2026
Artistas atuam na cerimónia de abertura do Mundial
Shakira interpreta "Dai Dai" na cerimónia de abertura do Mundial
J. Balvin na abertura do Mundial
Abertura do Mundial2026
Artistas atuam na cerimónia de abertura do Mundial
Shakira interpreta "Dai Dai" na cerimónia de abertura do Mundial
J. Balvin na abertura do Mundial

Foi no estádio Azteca que o espetáculo ganhou vida com várias bailarinas asctecas, acompanhadas por tambores, num arranque que evocou as raízes ancestrais do país.

O discurso de boas-vindas esteve a cargo de Lila Downs, uma famosa cantora , compositora e atriz norte-americana, vencedora de Grammys. "Povos de todo o mundo, bem-vindos ao México. O México recebe-vos com um sorriso. O México é uma nação de diversidade, tradição, cultura e orgulho desde os tempos ancestrais, onde o movimento, a tradição espiritual fazem parte do futebol mexicano. Portanto, o mundial de futebol da FIFA é um marco dessa paixão compartilhada que une as nações de todo o mundo. O troféu não é definido por um jogador e nem sequer é definido por uma nação, mas por todas as nações", afirmou.

Lila Downs terminou com o lema "o futebol une-nos a todos", dando assim o arranque oficial à competição.

A cerimónia prosseguiu com vários momentos musicais, que começaram com a atuação do grupo mexicano Maná. Interpretaram  Oye Mi Amor (de 1992), um dos grandes sucessos da banda, que já ganhou nove Grammys e já vendeu mais de 50 milhões de álbuns.

Mas houve mais. Danny Ocean, cantor venezuelano, também entrou para o relvado acompanhado por bailarinas do ballet folclórico mexicano, conhecido pelos seus trajes tradicionais.

Belinda Peregrín e Los Ángeles Azules interpretaram Amor à Primeira Vista (2020) e encerraram a atuação com entusiasmo: "Viva o México", gritou o grupo no final da atuação.

Houve ainda espaço para um momento mais performativo, com figuras gigantes conhecidas como Labubus. Depois disso, seguiu-se um dos momentos mais aguardados da noite: a atuação de J. Balvin. O cantor colombiano, um dos mais influentes artistas da música latina, combinou vários êxitos seus, nomeadamente Una A La Vez e I Like It. No final, deixou a mensagem: "A dança é ritmo".

Já na reta final da cerimónia de abertura, Shakira interpretou Dai Dai, a música oficial do Mundial, ao lado do cantor nigeriano Burna Bow.

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