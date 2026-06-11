Bailarinas astecas, tradição, cor e espetáculo marcaram a abertura do Mundial2026

Competição arrancou em grande, com o México a exibir a sua riqueza cultural numa cerimónia repleta de cor e tradição. Shakira e J. Balvin também pisaram o relvado e levaram os seus êxitos a milhões de espectadores.

O Mundial de futebol de 2026 arrancou esta quinta-feira e não podia ter começado de forma mais emblemática. O México, um dos países anfitriões desta edição que recebe pela terceira vez esta competição, deu a conhecer logo na cerimónia de abertura a sua riqueza cultural e tradição a milhões de espectadores que aguardavam ansiosamente por este momento.

Foi no estádio Azteca que o espetáculo ganhou vida com várias bailarinas asctecas, acompanhadas por tambores, num arranque que evocou as raízes ancestrais do país.

O discurso de boas-vindas esteve a cargo de Lila Downs, uma famosa cantora , compositora e atriz norte-americana, vencedora de Grammys. "Povos de todo o mundo, bem-vindos ao México. O México recebe-vos com um sorriso. O México é uma nação de diversidade, tradição, cultura e orgulho desde os tempos ancestrais, onde o movimento, a tradição espiritual fazem parte do futebol mexicano. Portanto, o mundial de futebol da FIFA é um marco dessa paixão compartilhada que une as nações de todo o mundo. O troféu não é definido por um jogador e nem sequer é definido por uma nação, mas por todas as nações", afirmou.

Lila Downs terminou com o lema "o futebol une-nos a todos", dando assim o arranque oficial à competição.

A cerimónia prosseguiu com vários momentos musicais, que começaram com a atuação do grupo mexicano Maná. Interpretaram Oye Mi Amor (de 1992), um dos grandes sucessos da banda, que já ganhou nove Grammys e já vendeu mais de 50 milhões de álbuns.

Mas houve mais. Danny Ocean, cantor venezuelano, também entrou para o relvado acompanhado por bailarinas do ballet folclórico mexicano, conhecido pelos seus trajes tradicionais.

Belinda Peregrín e Los Ángeles Azules interpretaram Amor à Primeira Vista (2020) e encerraram a atuação com entusiasmo: "Viva o México", gritou o grupo no final da atuação.

Houve ainda espaço para um momento mais performativo, com figuras gigantes conhecidas como Labubus. Depois disso, seguiu-se um dos momentos mais aguardados da noite: a atuação de J. Balvin. O cantor colombiano, um dos mais influentes artistas da música latina, combinou vários êxitos seus, nomeadamente Una A La Vez e I Like It. No final, deixou a mensagem: "A dança é ritmo".

Já na reta final da cerimónia de abertura, Shakira interpretou Dai Dai, a música oficial do Mundial, ao lado do cantor nigeriano Burna Bow.