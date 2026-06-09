Oficial: Marco Silva é o novo treinador do Benfica

O treinador portuguÊs ssinou por duas temporadas, com mais uma de opção.

Poucos minutos depois de ter comunicado a saída de José Mourinho, o Benfica oficializou a contratação de Marco Silva para o comando técnico. Segundo os encarnados, o ex-treinador do Fulham assinou contrato por duas temporadas, com mais uma de opção.



Marco Silva volta a Portugal Getty Images

Onze anos depois de ter deixado Portugal para rumar primeiro ao Olympiacos e, posteriormente ao futebol inglês, o técnico de 48 anos está de volta ao nosso país, para assumir uma vez mais um clube grande. Em 2014/15, antes de sair para a Grécia, orientou o Sporting, numa passagem na qual guiou os leões à conquista da Taça de Portugal.

No futebol inglês, em dez temporadas, orientou Hull City (na segunda metade da temporada 2016/17), Watford (na primeira metade de 2017/18), Everton (entre o início de 2018/19 e dezembro de 2019) e, mais recentemente, o Fulham, clube que comandou durante cinco temporadas, entre 2021/22 e 2025/26. Ao todo, nos cottagers, orientou a equipa em 229 ocasiões, despedindo-se com 100 vitórias, 48 empates e 81 derrotas.

Acordo com Marco Silva



A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29. pic.twitter.com/yCEapjFFEf — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29.