Rui Borges garante Sporting preparado e afasta cenário de decisão em Bodo

O treinador Rui Borges afirmou esta terça-feira que o Sporting está preparado para defrontar o Bodo/Glimt nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, lembrando que a eliminatória não ficará decidida já na quarta feira.



Rui Borges, treinador do Sporting Luís Manuel Neves

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, no Estádio Aspmyra, em Bodo (Noruega), Rui Borges afastou qualquer ideia de favoritismo e destacou que o encontro "não vai ser decisivo".

"O Sporting já fez história, agora é continuar a sonhar com os pés bem assentes na terra", afirmou o técnico, recordando que o clube não chega aos quartos de final da princaipal competição europeia de clubes há mais de 40 anos, desde 1982/83, então sob o comando de António Oliveira.

Ainda assim, Rui Borges reforçou que o Bodo/Glimt é "uma equipa bastante intensa" e que vai "exigir muito" dos 'leões' a nível físico.

"É uma equipa que já venceu grandes equipas, não só em casa, mas fora também", salientou, recordando as vitórias dos noruegueses sobre o Inter Milão (3-1 na Noruega e 2-1 em Itália), o Manchester City (3-1 em casa) e o Atlético de Madrid (2-1 fora).

Para Rui Borges, o Bodo/Glimt é a equipa que "tem mais golos em contra-ataque e ataque rápido" na Liga dos Campeões e a chave do jogo estará na capacidade de o Sporting responder fisicamente durante os 90 minutos.

"Temos de estar muito preparados e muito equilibrados", observou.

O treinador reconheceu ainda que alguns jogadores acusaram desgaste após o empate 2-2 em Braga, na 25.ª jornada da I Liga portuguesa, mas deixou claro que isso serve de desculpa.

"Não servirá de desculpa para aquilo que é exigência. (...) Eles vão dizer todos que estão bem", referiu.

Sobre o impacto do relvado sintético, admitiu diferenças no jogo e na tração, sobretudo para atletas menos habituados, mas voltou a afastar justificações: "Jamais poderemos olhar para isso".

Questionado sobre a gestão física do plantel, Rui Borges explicou a decisão de adiar o jogo do campeonato frente ao Tondela a contar para 26.ª jornada.

"Temos esse direito de adiar esse jogo. Temos essa oportunidade. Vínhamos de três jogos seguidos. Jogos de exigência grande, a nível físico, mental. Se temos esse direito, é tirar proveito dele", sublinhou.

Quanto às escolhas para o 'onze' titular, o técnico revelou que ainda vai avaliar a adaptação de alguns jogadores ao sintético, incluindo atletas que regressaram recentemente de lesões, como Nuno Santos e Daniel Bragança.

Apesar das dificuldades, Borges mostrou confiança na ambição 'leonina'.

"São duas equipas muito ambiciosas, determinadas em querer marcar a história", vincou, acrescentando que "aquele que for mais forte passará aos quartos de final".

O Sporting defronta o Bodo/Glimt na quarta-feira, a partir das 20h00 (hora em Lisboa), em Bodo, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.

Os 'leões' chegam aos 'oitavos' depois de terem terminado a fase de liga no sétimo lugar, com 16 pontos, fruto de cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota.