Bodo/Glimt: Atenção aos "selvagens" que vêm do Ártico

Carlos Torres
07:00

Em 2017 andava na II Liga da Noruega e agora é a equipa-sensação da Champions: os jogadores fazem ioga e meditação antes dos treinos, têm um mental coach que os torna frios e disciplinados e um treinador que não quer saber de resultados.

E se agora o Vit. Guimarães ou o Sp. Braga fossem campeões vários anos em Portugal e fizessem um brilharete nas provas europeias? Com as devidas diferenças, foi isso que aconteceu com o Bodo/Glimt na Noruega.

