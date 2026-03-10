Sábado – Pense por si

Eleições do Sporting: Urnas abrem às 09h00 e filas para votar encerram às 20h00

Lusa 19:44
As eleições para os órgãos sociais do Sporting, agendadas para sábado, vão decorrer entre as 09h00 e as 20h00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, anunciou esta terça-feira o clube 'verde e branco' através do seu site oficial.

De acordo com a nota divulgada, as urnas de voto abrem às 09h00, enquanto o encerramento das filas para votação está marcado para as 20h00.

Estão habilitados a votar no sábado os sócios que tenham regularizado a quota de fevereiro até ao dia 22 do passado mês, segundo informa o Sporting.

Frederico Varandas e Bruno Sorreluz são os dois candidatos à presidência do clube de Alvalade, sendo que o atual líder propõe-se a um terceiro mandato, após ter sido eleito pela primeira vez em setembro de 2018, na altura sucedendo a Bruno de Carvalho.

Nesse ato eleitoral, Varandas recebeu 42,32% dos votos, batendo a concorrência de João Benedito (36,84%), José Maria Ricciardi (14,55%), José Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,90%) e Rui Rego (0,51%).

Foi reeleito presidente dos ‘leões’ em março de 2022, com 85,8% dos votos, à frente de Nuno Sousa (7,3%) e Ricardo Oliveira (2,95%).

