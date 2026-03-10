Sábado – Pense por si

Desporto

Kyle Walker termina carreira na seleção inglesa aos 35 anos

Lusa 16:59
O defesa inglês Kyle Walker terminou a carreira na seleção inglesa de futebol, pela qual tem 96 internacionalizações e foi vice-campeão europeu em 2021 e 2024, anunciou esta terça-feira o jogador do Burnley, de 35 anos.

Kyle Walker anuncia fim de carreira
Kyle Walker anuncia fim de carreira AP

"Estou triste por tomar esta decisão, mas também muito orgulhoso do que consegui alcançar com a seleção de Inglaterra. Representar o meu país em cinco grandes torneios e disputar finais com os jogadores e treinadores com que tive o privilégio de trabalhar foi uma honra enorme", anunciou Walker, em comunicado.

O defesa lateral direito estreou-se em 12 em novembro de 2011, pela seleção inglesa, pela qual marcou um golo, à Ucrânia, sob o comando técnico do italiano Fabio Capello, num jogo particular com a Espanha, no estádio de Wembley, que a equipa dos 'três leões' venceu por 1-0.

Walker, que se notabilizou no Tottenham (2009-2017) e no Manchester City (2017-2025), disputou por duas vezes a final do Europeu, em 2021 e 2024, nas quais a Inglaterra perdeu com a Itália e a Espanha, respetivamente, tendo ainda participado nas fases finais dos Mundiais de 2018 e 2022.

O defesa, que também participou no Euro2016, conquistado por Portugal, disputou o último jogo internacional em 10 de junho de 2025, frente ao Senegal, num encontro particular vencido pela seleção africana por 3-1.

Kyle Walker termina carreira na seleção inglesa aos 35 anos