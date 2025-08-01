Sábado – Pense por si

Super Dragões: "A justiça pode prender corpos, mas nunca prende convicções"

Record 01 de agosto de 2025 às 17:53
Claque do FC Porto passou mensagem de apoio ao seu antigo líder.

Os Super Dragões reagiram esta sexta-feira, com uma mensagem nas redes sociais, à, no âmbito da Operação Pretoriano.

"Condenaram um dos nossos, mas não calaram a sua voz. Cá fora ficamos nós, a manter vivo o que ele construiu. A justiça pode prender corpos, mas nunca prende convicções. Sempre contigo Macaco. Só os mais fortes sobrevivem nós seremos eternos", escreveu a claque do FC Porto nas suas redes sociais, terminando a mensagem de apoio ao ex-líder com dois 'emojis', no caso um coração azul e um dragão.

Tópicos Prisão Justiça Futebol Clube do Porto
