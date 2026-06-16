Rúben Amorim é oficialmente o novo treinador do AC Milan

Demitido do Manchester United em janeiro passado, Rúben Amorim tem agora uma nova casa. O técnico assinou contrato com o AC Milan, anunciou o clube italiano em comunicado publicado no site oficial.



Rúben Amorim saiu do Manchester United em janeiro :Ian Hodgson/AP

“Seguimos o Rúben há vários anos. O seu trabalho no Sporting foi extremamente impressionante e reflete o estilo de jogo que procuramos. É um dos treinadores mais preparados e inovadores da nova geração europeia, com uma identidade moderna baseada na posse, pressão alta e organização tática clara”, afirmou Gerry Cardinale, Managing Partner da RedBird Capital Partners (grupo de investimento que detém o clube), citado no comunicado.

Segundo Cardinale, Amorim “aposta num futebol ofensivo, com pressão alta e transições rápidas, que favorece a criação de oportunidades de golo. A sua liderança e capacidade de desenvolver talento foram determinantes na nossa escolha”.

No mesmo comunicado, o treinador revela que tinha o AC Milan como objetivo. “Há ambições que nos acompanham ao longo da carreira, e treinar o AC Milan sempre foi uma das minhas. Conheço bem a história e a dimensão deste clube. É um desafio que abraço com enorme orgulho e entusiasmo.”

Depois de conquistar a Primeira Liga ao serviço do Sporting, Amorim trocou o clube leonino pelo Manchester United em novembro de 2024. No entanto, acabou demitido em janeiro de 2026, devido aos maus resultados, quando ainda lhe restavam 18 meses de contrato, válido até junho de 2027, uma saída que custou cerca de 19 milhões de euros ao clube inglês.