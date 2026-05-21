Ruben Amorim emite comunicado a esclarecer futuro

Treinador confirma notícia que Record avançou esta tarde e garante que quer continuar no estrangeiro

A empresa que representa Ruben Amorim emitiu um comunicado para colocar um ponto final na especulação em torno do futuro do treinador. Tal como o Record tinha dado conta, nos planos de Amorim não está continuar a carreira em Portugal, pois este "tomou, há muito tempo, a decisão de prosseguir a carreira no estrangeiro", garantindo que "não teve qualquer reunião com clubes portugueses."



Ruben Amorim não quer treinar em Portugal AP

Leia o comunicado na íntegra:

Face às últimas notícias relativamente ao futuro de Ruben Amorim, nomeadamente a emitida esta 4.ª feira pela SIC, no “Jornal da Noite”, importa esclarecer o seguinte:

- Ruben Amorim tomou, há muito tempo, a decisão de prosseguir a carreira no estrangeiro.

- Por isso mesmo, não teve qualquer reunião com clubes portugueses para discutir condições de trabalho, de estrutura, plantel, salariais ou quaisquer outras.

- Tudo o que se diga para além disto é mera especulação e não tem qualquer correspondência com a realidade.