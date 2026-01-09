Sábado – Pense por si

09 de janeiro de 2026 às 11:59

Ruben Amorim em versão Freddie Mercury... e Mourinho na bateria: a rapsódia que arrasa o Manchester United

É o vídeo do momento em Inglaterra... e não só. Um grupo de protesto criado por adeptos do Manchester United, o The '58, lançou uma onda de contestação para arrasar o clube e não perdoa Jim Ratcliffe pela má gestão dos reds. Foi criado um vídeo com a 'ajuda' da Inteligência Artificial, 'transformando' o agora ex-treinador dos red devils Ruben Amorim em Freddie Mercury, usando como pano de fundo o filme sobre o mítico vocalista dos Queen, mais precisamente a cena final que replica a atuação da banda no Live Aid 1985 a tocar 'Bohemian Rhapsody'. Resultado? Duras críticas aos Glazers 'e companhia', José Mourinho... na bateria e muito mais!

