Benfica trava compra de ações do "rei dos frangos" por norte-americanos

António Muchaxo: "O general Ramalho Eanes casou aqui, no Muchaxo. Eu era muito amigo do sogro"
Ana Taborda
Encarnados justificam a decisão com os investimentos que o fundo liderado por Tim Leiweke possui noutras equipas europeias, em particular o Veneza.
O Benfica chumbou a venda da participação de 16,38% no capital da SAD detida pelo empresário José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partner, avança esta terça-feira a Bloomberg.
De acordo com fontes próximas do tema, o clube da Luz invocou um ponto dos estatutos sobre concorrência, considerando que o facto de o fundo liderado por Tim Leiweke ser o principal acionista do clube italiano Veneza inviabiliza a operação.
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