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Desporto

Benfica trava compra de ações do "rei dos frangos" por norte-americanos

Negócios 15:28
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Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
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Edição de 2 a 8 de junho
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Encarnados justificam a decisão com os investimentos que o fundo liderado por Tim Leiweke possui noutras equipas europeias, em particular o Veneza.

O Benfica chumbou a venda da participação de 16,38% no capital da SAD detida pelo empresário José António dos Santos, conhecido como "Rei dos Frangos", ao fundo  norte-americano Entrepreneur Equity Partner, avança esta terça-feira a Bloomberg.

Benfica chumba venda da participação de José António dos Santos
Benfica chumba venda da participação de José António dos Santos SL Benfica

De acordo com fontes próximas do tema, o clube da Luz invocou um ponto dos estatutos sobre concorrência, considerando que o facto de o fundo liderado por Tim Leiweke ser o principal acionista do clube italiano Veneza inviabiliza a operação.

Leia o artigo na íntegra no .

Tópicos SAD Empresário Negócios Negócio Sport Lisboa e Benfica Tim Leiweke Jose Antonio dos Santos Veneza
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Benfica trava compra de ações do "rei dos frangos" por norte-americanos