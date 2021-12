Ronaldo, Rúben Dias e Bruno Fernandes nomeados para o onze FIFA de 2021

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Rúben Dias integram a lista dos 23 jogadores mais votados para o ‘onze’ mundial de 2021 da FIFA e do Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro), hoje anunciada.



Cristiano Ronaldo Reuters

A lista de 23 jogadores, divulgada pelas duas entidades, foi elaborada após uma votação aberta aos futebolistas profissionais de todo o mundo, e inclui três guarda-redes, seis defesas, seis médios e oito avançados.

O ‘onze’ ideal de 2021 será anunciado em 17 de janeiro de 2022, na cerimónia de entrega do prémio The Best, que distingue o melhor futebolista do ano, para o qual Cristiano Ronaldo é um dos 11 nomeados.

Além de um guarda-redes, posição à qual são candidatos Alisson Becker (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (atualmente no Paris Saint-Germain) e Edouard Mendy (Chelsea), integrarão a equipa do ano, os três jogadores de cada uma das posições – defesa, médio e avançado – mais votados, e ainda o futebolista que tiver ficado em quarto lugar, no seu posto, com maior número de votos.

Na defesa, juntam-se a Ruben Dias, que alinha no Manchester City, David Alaba (atual jogador do Real Madrid), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Leonardo Bonucci (Juventus), Dani Alves e Jordi Alba, ambos do FC Barcelona.

Além de Bruno Fernandes, jogador dos ingleses do Manchester United, são candidatos aos três lugares do meio-campo Sergio Busquets e Frenkie de Jong, ambos do FC Barcelona, Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho e N’Golo Kante, do Chelsea.

Para o ataque, juntam-se a Cristiano Ronaldo, atualmente do Manchester United, Karim Benzema (Real Madrid), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Romelu Lukaku, que joga no Chelsea, Kylian Mbappe, Neymar, e Lionel Messi, que alinham no Paris Saint-Germain.