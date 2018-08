Cristiano Ronaldo ficou esta sexta-feira de fora dos 24 convocados do seleccionador português de futebol para os jogos com Croácia e Itália, que chamou pela primeira vez Gedson Fernandes, Cláudio Ramos, Pedro Mendes e Sérgio Oliveira.O avançado da Juventus é um dos 10 'eleitos' por Fernando Santos para o Mundial2018 que falham o jogo particular frente aos croatas, vice-campeões do mundo, no Estádio Algarve, em 6 de Setembro, e para a estreia na Liga das Nações diante dos italianos, no Estádio da Luz, em Lisboa, quatro dias depois.Além de Cristiano Ronaldo, o seleccionador luso abdicou de Ricardo Quaresma, João Mário, João Moutinho, Adrien Silva, Manuel Fernandes, Ricardo Pereira, José Fonte, Bruno Alves e Anthony Lopes, que estiveram no Mundial2018,.O guarda-redes Cláudio Ramos (Tondela), o defesa Pedro Mendes (Montpellier) e o médio Gedson Fernandes (Benfica) foram chamados pela primeira vez à equipa das 'quinas', enquanto Sérgio Oliveira (FC Porto) também vai cumprir a sua estreia, apesar de ter estado pré-convocado para o Mundial2018.Fernando Santos promoveu o regresso de João Cancelo (Juventus), Luís Neto (Zenit São Petersburgo), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruma (Leipzig) e Rony Lopes (Mónaco).A selecção portuguesa vai concentrar-se na segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, para iniciar a preparação para os dois primeiros jogos depois do campeonato do mundo.Lista dos 24 convocados:- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).- Defesas - Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Juventus, Ita), Luis Neto (Zenit São Petersburgo, Rus), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pedro Mendes (Montpellier, Fra), Pepe (Besiktas, Tur), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Rúben Dias (Benfica).- Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern Munique, Ale), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis, Esp).- Avançados - André Silva (Sevilha, Esp), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (Leipzig, Ale), Gelson Martins (Atlético de Madrid, Esp), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e Rony Lopes (Mónaco, Fra).