CR7 foi a estrela da noite e ninguém lhe ficou indiferente.

Um hat-trick do internacional português Cristiano Ronaldo permitiu esta terça-feira à Juventus vencer em casa o Atlético de Madrid por 3-0 e qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões em futebol.



Depois do desaire por 2-0 em Madrid, Ronaldo, que só tinha um golo na presente edição da Champions, apontou três aos colchoneros, os dois primeiros de cabeça, aos 27 e 48 minutos, e o último de grande penalidade, aos 86.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">¡QUÉ MOMENTO! <br><br>Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, no pudo contener su emoción y lloró de felicidad por el Hat-Trick de CR7...<a href="https://t.co/tvDl8CbVgg">pic.twitter.com/tvDl8CbVgg</a></p>— SoyReferee (@SoyReferee) <a href="https://twitter.com/SoyReferee/status/1105594038038736900?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de março de 2019</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Cristiano Ronaldo passou a contar 25 golos em 33 jogos com o Atlético de Madrid e 124 na Liga dos Campeões, em 159 encontros, reforçando o estatuto de melhor marcador da história da competição.



A Juventus, que só venceu por duas vezes a prova (1984/85 e 1995/96), junta-se nos quartos de final a FC Porto, Tottenham, Ajax, Manchester United e Manchester City.