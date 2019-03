Cristiano Ronaldo admitiu que esta terça-feira viveu uma "noite especial" diante do Atlético Madrid

Radiante pelos três golos que colocaram a Juventus nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo admitiu que esta terça-feira viveu uma "noite especial" diante do Atlético Madrid, com uma atuação que no seu entender foi coletivamente de grande qualidade.



"Foi uma noite especial. Não apenas pelos golos, mas pela equipa, pela atitude incrível. Esta é a mentalidade de Champions. Ainda não ganhamos nada, mas é um motivo de orgulho e estamos no bom caminho", começou por dizer, ainda no relvado do Estádio da Juventus.



Com os três golos marcados, CR7 ajudou a Juventus a fazer algo que nunca tinha conseguido, ao reverter uma derrota de 2-0 para se apurar. Ora, para Ronaldo, é simples... "Foi para isto que a Juventus me contratou. Para tentar ajudar. Tento fazer o meu trabalho e obviamente que estou muito feliz. Foi uma noite mágica. O Atlético é uma grande equipa, muito difícil, mas nós também somos uma grande equipa e mostrámos esta noite que merecemos passar".