Avançado holandês pode deixar o clube a custo zero no final desta temporada.

Frederico Varandas está disposto a pagar para Bas Dost sair do Sporting, de forma a reduzir o encargo de 12 milhões de euros do contrato do holandês, que é válido por mais duas épocas, apurou o Correio da Manhã.



O presidente leonino tem tentado reduzir a massa salarial do plantel e, nesta altura, Bas Dost é o mais bem pago.



Saiba tudo sobre o tema no Correio da Manhã.