Goleador recusou propostas milionárias para ficar em Alvalade e está preocupado.

A instabilidade financeira do Sporting e a forma como tem sido tratado por Marcel Keizer está a mexer com Bas Dost, o melhor goleador da equipa das últimas duas temporadas.



O avançado holandês, de 29 anos, anda desiludido, preocupado com o futuro e não tem tido o apoio que esperava de Marcel Keizer e da direção leonina de Frederico Varandas, apurou o Correio da Manhã.



É que Bas Dost recusou várias propostas milionárias, após a invasão e as agressões em Alcochete, para regressar ao Sporting.



Saiba tudo sobre o tema no Correio da Manhã.