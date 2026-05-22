Roberto Martínez na apresentação da biografia de Diogo Jota: "Isto vai dar-nos força para ganhar o Mundial"

Roberto Martínez é uma das figuras presentes na cerimónia de apresentação da biografia de Diogo Jota, intitulada 'Nunca mais é muito tempo', da autoria de José Manuel Delgado. O selecionador nacional lembrou o papel do malogrado jogador na conquista da Liga das Nações do ano passado e destacou a força de Jota rumo à conquista do Mundial'2026.

"Gostava de partilhar uma nota muito importante. No futebol falámos de talento individual e momentos chave. As equipas ganhadoras são feitas de jogadores como o Diogo Jota. Lembro-me na Liga das Nações frente à Dinamarca, em que o Jota entra e contribui. Não tínhamos a Liga das Nações sem o Diogo Jota. A seleção tem hoje o espírito do Diogo, ele faz parte de nós. O Rúben Neves marcou, com o número 21, no último minuto. Dou os parabéns pela obra, porque o livro é muito especial. Quero felicitar a família exemplar, também. Isto vai dar a força para ganhar o Mundial", afirmou.

A cerimónia decorre nas instalações da Federação Portuguesa de Futebol no Porto e conta com a presença de Pedro Proença (presidente da FPF), Marcelo Rebelo de Sousa (antigo Presidente da República), Pedro Dias (secretário de Estado do Desporto), Reinaldo Teixeira (presidente da Liga Portugal), Joaquim Evangelista (Sindicato de Jogadores), Henrique Calisto (Associação de Treinadores), Jorge Mendes (agente), Pepe (antigo internacional português), entre outros elementos ligados à FPF, como Helena Pires, Vasco Pinho, Domingos Paciência ou Toni. Estão ainda presentes Rute Cardoso, a viúva de Diogo Jota, bem como os pais do falecido jogador.