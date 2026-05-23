Bruno Fernandes eleito como Jogador do Ano da Premier League

Médio português do Manchester United, que igualou o recorde de assistências numa só época, pode fazer ainda mais história este domingo

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Bruno Fernandes, recordista de assistências numa só época na Premier League (a par de Thierry Henry e Kevin de Bruyne), foi este sábado distinguido o Jogador do Ano da Premier League.



Bruno Fernandes comemora com a filha AP

O internacional português, de 31 anos, tem estado em grande destaque esta temporada. Até ao momento, o médio regista oito golos e 20 assistências pelo Manchester United no campeonato, podendo amanhã (domingo), na última jornada da prova, frente ao Brighton, tornar-se o primeiro jogador a superar as duas dezenas de assistências numa só época na Premier League e fechar com chave de ouro uma temporada fantástica em termos individuais.

Para além de liderar a estatística das assistências, Bruno Fernandes é ainda o jogador da Premier League com mais chances criadas (124) e mais grandes oportunidades criadas (30), assumindo o papel de 'maestro' na manobra ofensiva dos Red Devils. Simplesmente, 'Magnifico'.

Bruno Fernandes, figura também da Seleção Nacional, é um dos 27 convocados por Roberto Martínez para o Mundial'2026.

[Em atualização]