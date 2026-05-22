Avançado neerlandês Luuk de Jong deixa o FC Porto

Chegado ao FC Porto como reforço surpresa no jogo de apresentação aos sócios, em 03 de agosto de 2025, o veterano avançado, de 36 anos, teve uma temporada marcada por problemas físicos, que o impediram de ser a alternativa a Samu durante grande parte do tempo.

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O futebolista internacional neerlandês Luuk de Jong vai deixar o FC Porto, concluindo assim uma passagem de apenas um ano pelo clube, sem renovar contrato, confirmaram esta sexta-feira os 'azuis e brancos'.



Luuk de Jong deixa o FC Porto Luís Vieira/Movephoto

"O vínculo contratual de Luuk de Jong terminou e o avançado internacional neerlandês, de 35 anos, está de saída do FC Porto após ter-se sagrado campeão nacional na época de estreia ao serviço do clube", anunciaram os 'dragões', em nota no sítio oficial.

Chegado ao FC Porto como reforço surpresa no jogo de apresentação aos sócios, em 03 de agosto de 2025, o veterano avançado, de 36 anos, teve uma temporada marcada por problemas físicos, que o impediram de ser a alternativa a Samu durante grande parte do tempo.

Após uma primeira lesão no joelho esquerdo, logo no início de setembro, que o afastou dos relvados por quase dois meses, o ponta de lança reincidiu, de forma mais gravosa, frente ao Estoril Praia, na 12.ª jornada do campeonato, em 30 de novembro, não tendo voltado a jogar desde então.

Apesar do longo período de ausência, tendo somado apenas sete encontros, o jogador contribuiu para o título nacional do FC Porto com um importante golo no estádio do Sporting, que inaugurou o marcador na vitória dos portistas por 2-1, na quarta ronda.

"Já conhecia a dimensão do FC Porto, obviamente, e a minha imagem do clube não mudou, porque, se tanta gente vem celebrar contigo, isso significa que é realmente enorme. Mas eu já sabia disso. Como disse, este é um clube gigante e incrível, com muita história e grandes troféus. Jogar no FC Porto foi especial", assegurou o dianteiro, em declarações divulgadas pelos meios de comunicação do clube.

Sem se conseguir afirmar na cidade 'invicta', De Jong chegou ao FC Porto depois de três épocas consecutivas no PSV Eindhoven, pelo qual fez 74 golos e 39 assistências em 134 jogos, na sua segunda passagem pelo clube, depois de ali ter jogado de 2014 a 2019.

Além das oito temporadas no PSV Eindhoven, Luuk de Jong jogou no FC Barcelona em 2021/22, por empréstimo do Sevilha, clube que representou de 2019 a 2021.

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