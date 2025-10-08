Roberto Martínez admite que poder conquistar Mundial2026 lhe "soa muito bem"

"A melhor prestação de Portugal num Mundial foi em 1966 e Eusébio ganhou a Bola de Ouro. Em 2016, Portugal ganha o Europeu. Portanto, 2026 soa-me muito bem para o Mundial", disse.
No encerramento do dia inaugural da primeira edição do Portugal Football Summit, o selecionador português de futebol, Roberto Martínez, confessou esta quarta-feira que a perspetiva de vencer o Mundial em 2026 lhe "soa muito bem".
Roberto Martínez
"Estamos a trabalhar em direção a um sonho e eu acredito em números. A melhor prestação de Portugal num Mundial foi em 1966 [com o terceiro lugar] e Eusébio ganhou a Bola de Ouro. Em 2016, Portugal ganha o Europeu. Portanto, 2026 soa-me muito bem para o Mundial", disse Martínez.
E reforçou essa ambição: "Acredito em processos e que o grupo está pronto, porque temos três jogadores para cada posição".
Depois de ministrar mais um treino da seleção portuguesa, que está concentrada na Cidade do Futebol para preparar as receções a República da Irlanda e Hungria, da fase de qualificação para o Mundial2026, Roberto Martínez foi orador convidado no Portugal Football Summit, que decorre até sábado naquele local.
Martínez aproveitou a ocasião para tecer elogios a Cristiano Ronaldo, definindo o capitão da equipa das 'quinas' como "um génio".
"O Cristiano é daqueles que procuram aquele pequeno detalhe que vai dar uma vantagem para recuperar mais rápido e esse é um grande exemplo. Além disso, há o seu amor a jogar pela seleção nacional. Para a equipa técnica, nada é melhor do que ver o que significa para um jogador representar a seleção e, quando vês alguém assim, que é o único jogador no mundo que jogou mais de 200 jogos [por uma seleção], é um exemplo", enalteceu, destacando-o como "uma referência para os mais novos".
