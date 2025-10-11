Roberto Martínez deixa João Félix e Nuno Tavares fora do jogo com a Irlanda

Encontro disputa-se na noite deste sábado em Alvalade.

Roberto Martínez decidiu deixar João Félix, que falhou o treino de ontem, e Nuno Tavares de fora do jogo de qualificação para o Mundial'2026 entre Portugal e Irlanda, que se disputa na noite deste sábado, em Alvalade, pelas 19h45.



João Félix estará ausente do jogo entre Portugal e Irlanda

Os dois jogadores não constam na ficha de jogo divulgada esta manhã no site da UEFA e, por isso, não poderão ser opções para o selecionador nacional.

Recorde-se que Portugal poderá garantir já nesta pausa para seleções um lugar no Campeonato do Mundo. Para que tal aconteça, a Seleção Nacional precisa de vencer as duas partidas - frente a Irlanda e Hungria - e esperar que a Arménia não some 3 pontos.