Roberto Martínez deixa João Félix e Nuno Tavares fora do jogo com a Irlanda

Encontro disputa-se na noite deste sábado em Alvalade.

Roberto Martínez decidiu deixar João Félix, que falhou o treino de ontem, e Nuno Tavares de fora do jogo de qualificação para o Mundial'2026 entre Portugal e Irlanda, que se disputa na noite deste sábado, em Alvalade, pelas 19h45.

Os dois jogadores não constam na ficha de jogo divulgada esta manhã no site da UEFA e, por isso, não poderão ser opções para o selecionador nacional.

Recorde-se que Portugal poderá garantir já nesta pausa para seleções um lugar no Campeonato do Mundo. Para que tal aconteça, a Seleção Nacional precisa de vencer as duas partidas - frente a Irlanda e Hungria - e esperar que a Arménia não some 3 pontos.

