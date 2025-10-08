Sábado – Pense por si

Desempenho físico da seleção nacional passa a estar nas mãos da Sony

A gigante japonesa comprou uma posição maioritária na StatSport, que faz a monitorização dos jogadores da equipa das Quinas.

A Sony adquiriu uma participação maioritária na Statsport, empresa que faz a monitorização do desempenho de jogadores da seleção portuguesa de futebol, foi esta quarta-feira anunciado. A empresa fundada na Irlanda do Norte em 2008 trabalha igualmente com a seleção de Inglaterra e com clubes como o Sporting, Liverpool, Arsenal e PSG.

Harry Kane usa equipamento StatSports durante treino da seleção

A operação, cujo valor não foi revelado, tal como a dimensão da participação adquirida pelo gigante nipónico, foi realizada através da Hawk-Eye Innovations e da KinaTrax, empresas do grupo japonês especializadas na monitorização tecnológica óptica.

A Starsport refere o comunicado, trabalha com 800 equipas desportivas em todo o mundo, incluindo as seleções de râguebi da Nova Zelândia e África do Sul, os Washington Commanders, equipa de futebol americano, e os LA Dodgers, clube de baseball.

Entre os produtos que disponibiliza, a empresa conta com dispositivos "wearables" com GPS, sensores de ritmo cardíaco e de acelerómetro, que permitem aferir mais de 70 métricas em tempo real.

"Esta aquisição é um forte passe na nossa jornada para construir o melhor motor de análise e de dados de desporto ao integrar a tecnologia de ponta da StatSports com as nossas soluções ópticas. Isto abre um caminho para novas aplicações na análise de desempenho e ao engajamento dos adeptos", refere Rufus Hack, CEO da Hawk-Eye Innovations e da KinaTrax. 

Já Alan Clarke, CEO e co-fundador da empresa da Irlanda do Norte, classifica a operação como "um marco para a StatSports". "A parceria com a Sony permite-nos criar novos 'standards' na análise de desempenho, desenvolvimento de atletas e prevenção de lesões".

