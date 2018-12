Futebolista holandês, que desde 2009 representa o Bayern Munique, anunciou que esta será a sua última temporada no clube bávaro.

O futebolista holandês Arjen Robben, que desde 2009 representa o Bayern Munique, anunciou este domingo que esta será a sua última temporada no clube bávaro, sem revelar pormenores sobre o futuro como jogador.



"Esta é a minha última época no Bayern. Foi uma decisão que tomei há algumas semanas", disse Robben, que completa 35 anos em janeiro, a um jornal holandês.



Robben, que há pouco mais de um ano anunciou a saída da selecção holandesa, não falou sobre o futuro, limitando-se a afirmar: "As propostas virão, vamos ver isso em breve".



"Estou neste clube há quase 10 anos, e passei aqui momentos maravilhosos", afirmou Robben, que na terça-feira passada 'bisou' na goleada (5-1) dos bávaros sobre o Benfica para a Liga dos Campeões.



Robben, que também representou o Chelsea e o Real Madrid, já conquistou sete títulos de campeão alemão e um de campeão europeu, tendo disputado com a camisola do Bayern 305 jogos e apontado 143 golos.