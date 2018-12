Antigo presidente dos "leões" voltou este domingo aos textos nas redes sociais. Bruno de Carvalho fez duas publicações.

Bruno de Carvalho voltou este domingo ao Facebook. O antigo presidente do Sporting fez duas publicações. No primeiro garantiu que faz da verdade ponto de honra, o segundo tem como destinatário Rogério Alves a propósito da última Assembleia Geral do Sporting.



"Rogério Alves assobia para o lado e recusa a leitura da acta da AG de dia 23, a tal da suposta destituição... E porquê? Porque diz que devia ter sido na AG seguinte, e a AG seguinte, para eles, para a dita a leitura, foi a das eleições", pode ler-se no segundo post, ao qual acrescenta a hashtag #DesuniroSporting.