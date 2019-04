Some crowd trouble in Cagliari.





Depois de Kean ter marcado o segundo golo da Juventus, os insultos intensificaram-se. Kean festejou o golo à frente dos fãs do Cagliari, de mãos abertas. Blaise Matuidi, seu colega na Juve, protestou devido aos insultos.Já Bonucci escolheu fazer outro tipo de comentário: "Kean sabe que quando marca um golo, se tem de focar em celebrar com os seus colegas de equipa. Ele sabe que também podia ter feito as coisas de maneira diferente. Penso que a culpa é 50% de Kean, porque ele não devia ter feito aquilo e a claque não devia ter reagido daquela forma. Somos profissionais, temos que dar o exemplo e não provocar ninguém. Prefiro falar sobre a grande prestação. Fomos agressivos nas alas, porque sabemos que podem causar problemas com os cruzamentos."Também o treinador Massimiliano Allegri defendeu que Kean não devia ter celebrado daquela maneira.O capitão da equipa de Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini, protestou junto do árbitro Piero Giacomelli. Até o capitão do Cagliari, Luca Ceppitelli, pediu silêncio à sua claque.Depois do jogo, Kean partilhou uma imagem no Instagram sobre o sucedido: "A melhor forma de responder ao racismo" com um emoji de silêncio.